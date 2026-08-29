В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы с РФ

21 августа телерадиовещательная компания Yle сообщила, что в Финляндии практически завершилось строительство заградительного комплекса на отдельных участках границы с Россией. Строительство забора началось в 2023 г. на наиболее загруженных направлениях границы, где расположены основные пункты пропуска. Общая протяженность сооружения составит около 200 км. Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Свое решение они объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. В конце января власти Финляндии сообщали, что рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г.