В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы с РФ
В Финляндии приграничные с Россией районы могут столкнуться с ускоренным оттоком населения, занятого в сфере туризма. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. Это связано с закрытием границы и отсутствием российских туристов. По словам Варвикко, сокращение рабочих мест в туристической и торговой отраслях создает риски ускорения миграции из регионов и увеличения числа безработных.
В некоторых приграничных районах безработица приближается к 20%, тогда как на западе Финляндии этот показатель почти вдвое ниже.
21 августа телерадиовещательная компания Yle сообщила, что в Финляндии практически завершилось строительство заградительного комплекса на отдельных участках границы с Россией. Строительство забора началось в 2023 г. на наиболее загруженных направлениях границы, где расположены основные пункты пропуска. Общая протяженность сооружения составит около 200 км. Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Свое решение они объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. В конце января власти Финляндии сообщали, что рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г.
24 мая президент страны Александр Стубб заявил, что Финляндия против открытия границы с Россией до появления гарантий отсутствия миграционного давления.