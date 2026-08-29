Путин объяснил причины начала спецоперации на примере косаток и белых медведей

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва уверена в победе в спецоперации. По его словам, Россия по-прежнему открыта к диалогу о мире. В июле Путин также выразил уверенность в победе России. «У меня нет сомнений ни на секунду», – сказал он.