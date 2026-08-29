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Путин объяснил причины начала спецоперации на примере косаток и белых медведей

Анна Суслова

Детям нужно больше рассказывать о живой природе, чтобы они понимали, в каком мире живут, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет. Российский лидер провел параллель между хищниками на Северном полюсе и причинами начала спецоперации.

Таким образом Путин отреагировал на слова одного из участников встречи, который путешествовал на Северный полюс. Участник поделился эмоциями от сегодняшней встречи и провел аналогию с эмоциями, которые он переживал во время путешествия на Северный полюс.

«Там также обитают косатки. Они едят белых медведей, как мелюзгу. Это такая пищевая цепочка. Об этом нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводят спецоперацию», – сказал российский президент.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва уверена в победе в спецоперации. По его словам, Россия по-прежнему открыта к диалогу о мире. В июле Путин также выразил уверенность в победе России. «У меня нет сомнений ни на секунду», – сказал он.

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