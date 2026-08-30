При атаке ВСУ на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток

Семеро пострадавших подростков были доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая девушка продолжит лечение амбулаторно. Трое взрослых госпитализированы в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Еще двое доставлены в городскую больницу № 2, один из них также в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории административного здания пострадал мужчина, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.