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При атаке ВСУ на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток

Филипп Иванов

В результате ракетной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду погибли мужчина и 16-летний подросток, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram.

Еще 12 человек получили ранения, в том числе семеро подростков 16 и 17 лет, добавил он. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всестороннюю поддержку.

Семеро пострадавших подростков были доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Одна пострадавшая девушка продолжит лечение амбулаторно. Трое взрослых госпитализированы в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Еще двое доставлены в городскую больницу № 2, один из них также в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории административного здания пострадал мужчина, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.

В результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля. На месте работают пожарные, спасатели и экстренные службы, добавил Шуваев.

Вечером 30 августа Шуваев заявил о наличии пострадавших после атаки ВСУ на Белгород.

Позже маркетплейс Ozon сообщил, что под украинскую атаку на Белгород попали сортировочный центр и хаб маркетплейса. Ozon пообещал помощь пострадавшим. На складе произошел пожар, который удалось локализовать. Компания временно приостановила доставку и прием заказов в регионе. Обслуживание возобновится после перестройки логистических процессов, уточнили в компании.

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