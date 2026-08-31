КСИР: в Ормузском проливе загорелся супертанкер от подрыва двух мин
Супертанкер загорелся в результате подрыва на двух морских минах при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
После взрывов на судне начался пожар, а его движение было полностью остановлено.
В КСИР сообщили, что танкер пытался проследовать по маршруту к югу от Ормузского пролива. Военно-морские силы корпуса предупредили о последствиях для судов, которые не соблюдают установленные ими правила безопасности и навигации при прохождении пролива.
30 августа Axios написал, что американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным американской стороны, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель.
29 августа КСИР заявил о сохранении контроля над Ормузским проливом и переходе от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану. В КСИР подчеркнули, что противник признал провал стратегии «смены режима через военные удары» и теперь комбинирует ограниченные атаки, психологическую войну и дестабилизацию финансовых рынков. В корпусе добавили, что их сотрудниками была выявлена структура «Моссада», пытавшаяся оказывать давление на Иран изнутри.
При этом Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США считают, что переломили в свою пользу ситуацию в Ормузском проливе. По их словам, за последние два месяца американские военные существенно ослабили возможности Ирана контролировать этот судоходный маршрут.