КСИР: в Ормузском проливе загорелся супертанкер от подрыва двух мин

29 августа КСИР заявил о сохранении контроля над Ормузским проливом и переходе от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану. В КСИР подчеркнули, что противник признал провал стратегии «смены режима через военные удары» и теперь комбинирует ограниченные атаки, психологическую войну и дестабилизацию финансовых рынков. В корпусе добавили, что их сотрудниками была выявлена структура «Моссада», пытавшаяся оказывать давление на Иран изнутри.