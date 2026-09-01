За русский язык в школьных чатах на Украине могут назначить штрафы
За использование русского языка в школьных чатах на Украине может грозить штраф до 11 900 гривен ($267), сообщила уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская. Ее слова передает украинское интернет-издание «Страна».
По словам Ивановской, требования распространяются на коммуникацию участников образовательного процесса, в том числе в родительских и классных чатах, если там обсуждаются вопросы организации обучения. Родители в таком случае считаются участниками образовательного процесса, а переписка относится к публичной образовательной сфере.
Языковой омбудсмен также напомнила, что украинский язык должен использоваться не только во время уроков, но и на переменах, воспитательных мероприятиях и в другой профессиональной коммуникации педагогов.
При этом законодательство не регулирует частное общение родителей между собой.
В конце июля в Киеве две девушки 15 лет записали видео, в котором танцевали под песню на русском языке. На их родителей подали в суд за недостаточное воспитание детей.
21 июля в Киеве учительницу первого класса оштрафовали на 3400 гривен за показ ученикам фрагмента мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением.