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Захарова указала Берлину на пропущенное слово в заявлении о борьбе с дронами

Ксения Наумчик

Предложение Германии создать целевую группу по борьбе с беспилотниками следует дополнить указанием на украинские БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова напомнила, что ранее министр внутренних дел Германии выступил с инициативой создать специальную группу для противодействия беспилотникам. По ее мнению, в заявлении немецкого министра не хватает слова «украинскими».

Представитель российского МИДа заявила, что Германия должна бороться с беспилотниками, которые, по ее утверждению, используются Киевом. Она также обвинила западные страны в приписывании России ответственности за инциденты с БПЛА в Европе.

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Политика / Международные отношения

«Бороться с ними надо, и бороться надо в том числе и немцам, но с беспилотниками украинскими», – подчеркнула Захарова.

28 августа глава МИД Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак.

19 августа Bloomberg сообщал, что государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны.

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