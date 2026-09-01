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Главная / Политика /

Зеленский: Европа ушла на каникулы, вместо того чтобы помогать

Сергей Пахомов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что европейские политики уходят в отпуск, пока Россия продолжает свои удары по Киеву. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы государства.

«Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться», – заявил украинский лидер.

По его словам, из-за этого он испытывает странное ощущение. Зеленский назвал поведение европейских политиков «дипломатией по плану».

В ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный удар по военно-промышленным объектам и топливно-энергетическим комплексам на Украине. Атаки были совершены с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности.

31 августа ВС РФ нанесли удар по складу ООО «Вест гейт логистик» в Киеве, задействованному в интересах ВСУ. Российские военные также нанесли удар по логистическому центру «DHL логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения центра использовались для хранения БПЛА различного назначения и комплектующих к ним. 

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