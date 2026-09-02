Замглавы МИДа Грушко: действия Запада создали риск эскалации в Балтике
Действия Запада привели к огромному риску эскалации в Балтийском регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на ВЭФ.
«Сегодня это фактически зона не только военного соперничества, но и военной конфронтации с огромным риском непредвиденных инцидентов военного характера с потенциалом для эскалации, в том числе неконтролируемой», – сказал Грушко на сессии «Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК».
Дипломат обратил внимание, что еще недавно регион Балтийского моря был самым спокойным в военном отношении.
14 августа Латвия сообщила, что в ее воздушное пространство проник беспилотник. Вооруженные силы объявили тревогу по поводу воздушной угрозы в регионах, близких к России. Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива. 20 августа национальные вооруженные силы Латвии проинформировали, что сбитый БПЛА принадлежал Украине. 1 сентября Эстония задействовала истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны.