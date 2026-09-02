Замглавы МИДа Грушко: действия Запада создали риск эскалации в Балтике

14 августа Латвия сообщила, что в ее воздушное пространство проник беспилотник. Вооруженные силы объявили тревогу по поводу воздушной угрозы в регионах, близких к России. Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива. 20 августа национальные вооруженные силы Латвии проинформировали, что сбитый БПЛА принадлежал Украине. 1 сентября Эстония задействовала истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны.