«Яблоко» подало надзорную жалобу на снятие федерального списка с выборов
Партия «Яблоко» подала надзорную жалобу на снятие федерального списка с выборов в Госдуму, сообщили в представительстве партии.
Жалоба подана в президиум Верховного суда РФ. Она затрагивает решение ВС от 10 августа и апелляционное определение от 17 августа, которыми отменена регистрация партии на выборах.
«Яблоко» считает, что суды первой и апелляционной инстанций допустили «фундаментальные нарушения, которые носят системный характер и создают опасный прецедент для всей правовой системы России». «Судебными решениями был фактически легитимирован принцип объективного вменения, отменена презумпция добросовестности, нарушены принципы правовой определенности и соразмерности», – говорится в сообщении.
По версии партии, последствия этого решения выходят за рамки одной избирательной кампании и угрожают основам избирательной системы в целом, а также свободе слова, политической конкуренции и праву на судебную защиту.
До этого партия заявила, что Верховный суд «под разными предлогами» отказывается выдать заверенные копии судебных актов об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. По заявлению партии, без этих документов невозможно подать надзорную жалобу в президиум ВС.
10 августа регистрация федерального списка партии на выборах в Госдуму была отменена. Решение принял Верховный суд по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения авторских прав в агитационных материалах и предполагаемое иностранное финансирование. «Яблоко» обжаловало это решение, однако оно осталось в силе.