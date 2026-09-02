Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,979+0,38%MGTS1 534-1,54%VEON-RX57,2-1,38%IMOEX2 172,22-0,69%RTSI788,79-0,69%RGBI113,64-0,19%RGBITR772,01-0,15%
Главная / Политика /

«Яблоко» подало надзорную жалобу на снятие федерального списка с выборов

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Партия «Яблоко» подала надзорную жалобу на снятие федерального списка с выборов в Госдуму, сообщили в представительстве партии.

Жалоба подана в президиум Верховного суда РФ. Она затрагивает решение ВС от 10 августа и апелляционное определение от 17 августа, которыми отменена регистрация партии на выборах.

«Яблоко» считает, что суды первой и апелляционной инстанций допустили «фундаментальные нарушения, которые носят системный характер и создают опасный прецедент для всей правовой системы России». «Судебными решениями был фактически легитимирован принцип объективного вменения, отменена презумпция добросовестности, нарушены принципы правовой определенности и соразмерности», – говорится в сообщении.

«Яблоко» срезают по округам

Политика / Демократия

По версии партии, последствия этого решения выходят за рамки одной избирательной кампании и угрожают основам избирательной системы в целом, а также свободе слова, политической конкуренции и праву на судебную защиту.

До этого партия заявила, что Верховный суд «под разными предлогами» отказывается выдать заверенные копии судебных актов об отмене регистрации списка «Яблока» на выборах в Госдуму. По заявлению партии, без этих документов невозможно подать надзорную жалобу в президиум ВС.

10 августа регистрация федерального списка партии на выборах в Госдуму была отменена. Решение принял Верховный суд по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения авторских прав в агитационных материалах и предполагаемое иностранное финансирование. «Яблоко» обжаловало это решение, однако оно осталось в силе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её