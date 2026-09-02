18 августа Захарова также обвинила Украину в срыве запланированного на 20–21 августа визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар. По ее словам, поездку планировалось совместить с очередной ротацией экспертов МАГАТЭ, работающих на станции. По ее словам, секретариат МАГАТЭ и российская сторона заранее согласовали детали визита. Москва также предоставила гарантии безопасности, которые удовлетворили агентство. Но Киев предупредил Гросси, что не может гарантировать его безопасность при поездке на ЗАЭС через территорию России. Захарова также отмечала, что Киев создает угрозу ядерной катастрофы в центре Европы практически в ежедневном режиме, атакуя ЗАЭС и ее персонал.