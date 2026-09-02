Захарова: Украина продолжает препятствовать приезду сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС
Киевские власти продолжают препятствовать поездкам представителей секретариата Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС через территорию России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью «РИА Новости» на полях ВЭФ.
По словам дипломата, на продолжение таких попыток указывает увеличение интенсивности ударов со стороны украинских сил.
18 августа Захарова также обвинила Украину в срыве запланированного на 20–21 августа визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар. По ее словам, поездку планировалось совместить с очередной ротацией экспертов МАГАТЭ, работающих на станции. По ее словам, секретариат МАГАТЭ и российская сторона заранее согласовали детали визита. Москва также предоставила гарантии безопасности, которые удовлетворили агентство. Но Киев предупредил Гросси, что не может гарантировать его безопасность при поездке на ЗАЭС через территорию России. Захарова также отмечала, что Киев создает угрозу ядерной катастрофы в центре Европы практически в ежедневном режиме, атакуя ЗАЭС и ее персонал.
Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар регулярно подвергаются ударам с момента начала боевых действий на Украине в 2022 г. С момента взятия станции под контроль на ней присутствуют специалисты МАГАТЭ, а Гросси поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.
31 августа гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС с 20 августа получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная» была отключена из-за повреждения.