Министр обороны Эстонии Певкур объявил об отставке
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уходе с должности после аудита государственного контроля. Выявленные замечания к деятельности сил обороны и государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) требуют от него принятия политической ответственности, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Певкур объявил о решении в эфире программы «Актуальная камера». Министр подчеркнул, что считает ответственность за всю сферу обороны своей политической обязанностью, даже если выявленные недостатки не связаны непосредственно с его личными действиями.
В публикации в социальных сетях Певкур уточнил, что замечания госконтроля в первую очередь касаются работы сил обороны и RKIK. Он заявил, что намерен передать полномочия в подходящий для премьер-министра момент. При этом Певкур подчеркнул, что считает решения властей по укреплению обороноспособности страны правильными.
Отставка министра должна быть одобрена парламентом, осенняя сессия начнется 14 сентября, поэтому до середины сентября Певкур, как отмечает ERR, продолжит исполнять обязанности министра. После ухода с поста он, вероятно, станет депутатом, заменив Катрин Кууземяэ.
2 сентября парламент Эстонии избрал канцлера юстиции Юлле Мадизе новым президентом страны. Для победы ей хватило голосов уже в первом туре: кандидатуру поддержал 71 из 78 депутатов. Полномочия нового главы государства начнутся 12 октября после принесения присяги перед парламентом.
26 августа эстонская Консервативная народная партия (EKRE) обратилась в парламент с предложением как можно скорее отозвать правительство премьер-министра республики Кристена Михала. Оппозиционная партия объясняет это предложение тем, что правительство давно лишилось поддержки большинства населения и депутатов парламента. Взамен оппозиционная сила предложила сформировать в Эстонии временное правительство, куда будут вовлечены все политические силы, кроме Партии реформ и «Эстонии 200».