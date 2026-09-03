Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве
Средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Собянин ранее сообщал о 31 сбитом украинском дроне на подлете к Москве. Чуть позже мэр проинформировал о ликвидации еще трех БПЛА.
Таким образом, за сутки силы ПВО уничтожили 44 беспилотника, летевших в сторону столицы.
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» снова принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В «Жуковском» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Шереметьево» работает в штатном режиме.
Всего за день 2 сентября силы ПВО ликвидировали 238 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря.