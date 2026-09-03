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Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве

Антон Потоков

Средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Собянин ранее сообщал о 31 сбитом украинском дроне на подлете к Москве. Чуть позже мэр проинформировал о ликвидации еще трех БПЛА.

Таким образом, за сутки силы ПВО уничтожили 44 беспилотника, летевших в сторону столицы.

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» снова принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В «Жуковском» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Шереметьево» работает в штатном режиме.

Всего за день 2 сентября силы ПВО ликвидировали 238 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря.

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