Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» снова принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В «Жуковском» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Шереметьево» работает в штатном режиме.