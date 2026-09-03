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Главная / Политика /

Грушко: в Брюсселе понимают, что грабят не только Россию, но и Бельгию

Сергей Пахомов
Росконгресс
Росконгресс

Бельгия осознала, что Евросоюз (ЕС) пытается ограбить ее, а не только РФ, когда говорит об изъятии российских активов. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в рамках Восточного экономического форума.

«Мы видим, что на сегодняшний день в Бельгии, где находится Euroclear, понимают, что грабят не только Россию, грабят Бельгию», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Euroclear Bank – международная финансовая компания, расположенная в Бельгии. Она специализируется на клиринге и расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на их хранении. В депозитарии находятся замороженные активы Банка России.

27 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что использование российских активов для поддержки Украины абсолютно незаконно. Он подчеркнул, что РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов.

15 августа стало известно, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Также под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства и т. д. 26 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.).

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