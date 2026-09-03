Путин назвал молчащие о терроризме Киева страны ЕС соучастниками

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России в ответ на эти заявления подчеркнул, что РФ знает, чем ответить в случае, если это произойдет.