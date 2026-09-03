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Путин назвал молчащие о терроризме Киева страны ЕС соучастниками

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Союзники Украины, которые предпочитают молчать о преступлениях Киева, являются их соучастниками. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.

«Те, кто не обращает на это [преступления Киева, угрозы бить по гражданской авиации] внимания, имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это невозможно трактовать», – указал российский лидер.

Кроме того, глава государства назвал угрозы Киева бить по гражданской авиации проявлением международного терроризма. Он отметил, что подобные заявления усложняют проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России в ответ на эти заявления подчеркнул, что РФ знает, чем ответить в случае, если это произойдет.

2 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия подготовила документ из 10 000 страниц для суда ООН с данными, где описываются преступления Киева, направленные против жителей Донбасса.

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