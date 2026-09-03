Похороны Младича пройдут 7 сентября в Белграде
Похороны бывшего командующего Главным штабом армии Республики Сербской Ратко Младича пройдут 7 сентября в Белграде, сообщила газета Alo.
Церемония памяти состоится 5 сентября в Доме Вооруженных сил в Белграде. Граждане также смогут проститься с Младичем 7 сентября в церкви Святого Луки в районе Видиковац. Младич будет похоронен на Топчидерском кладбище.
О смерти Младича стало известно 27 августа. Генерал умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством.
Глава Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана заявила о расследовании обстоятельств смерти бывшего командующего армией боснийских сербов. Председатель МОМУТ поручила провести полное расследование судье Иэну Бономи.
Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.