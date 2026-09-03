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Главная / Политика /

Медведев: Германия начала забывать итоги Второй мировой войны

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Германия встала на путь забвения результатов Второй мировой войны, заявил телеканалу RТ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Сибирский федеральный округ.

«Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер и ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. Это даже удивительно, поскольку, казалось бы, еще совсем недавно их позиция была иной», – сказал он.

Он добавил, что Германии следует «задуматься» и проводить более взвешенный курс с Россией, а не пытаться вступать с ней в конфронтацию.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала: в августе в аэропорту Лейпцига нашли три беспилотника. Германия и европейские СМИ заявили о причастности к этому России. Российских послов вызвали в МИД Нидерландов, Франции, Англии и Чехии. Россия отвергла все обвинения, назвав их бездоказательными, а инциденты с дронами – спланированной провокацией.

31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА.

1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ намерена принять ответные меры на действия Германии.

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