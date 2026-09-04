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Совбез России увидел в «маршруте Трампа» риск появления американских ЧВК

Антон Потоков
Росконгресс
Росконгресс

«Маршрут Трампа» в Армении может дать возможность США разместить в республике частные военные компании и разведку. С таким мнением выступил замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на сессии «ОДКБ – ШОС: пространство безопасности» в рамках ВЭФ-2026.

По словам Шевцова, Вашингтон может разместить свои силы на территории Армении «в непосредственной близости» от границы с Ираном.

О том, что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, известного как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г., после саммита лидеров Армении и Азербайджана.

Российская сторона тогда заявила, что поддерживает Армению в планах создания «Маршрута Трампа».

24 августа этого года Пашинян сообщил, что железную дорогу в рамках проекта «Маршрут Трампа» планируется построить вдоль всей южной границы Армении и связать с Россией.

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