Совбез России увидел в «маршруте Трампа» риск появления американских ЧВК

О том, что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, известного как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г., после саммита лидеров Армении и Азербайджана.