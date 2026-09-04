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Главная / Политика /

Кобяков: только Россия способна спасти Украину от вымирания

Ксения Наумчик
Росконгресс
Росконгресс

Украина достигла «точки невозврата» в демографическом кризисе, а изменить ситуацию способна только Россия. Об этом заявил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.

По его словам, текущая демографическая ситуация на Украине не оставляет возможностей для самостоятельного преодоления кризиса.

«И спасти эту страну может только Россия», – сказал Кобяков (цитата по «РИА Новости»).

15 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет людей, что стало особенностью конфликта в 2026 г. По его мнению, западные страны в том числе подсказывают Зеленскому, что ему нужно не оружие, а люди на фронте. Белорусский лидер также отмечал, что с украинской стороны в основном находятся территориальные войска, в которые были призваны обычные гражданские люди.

В феврале «Ведомости» подсчитали на основе данных ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, что за четыре года Украина потеряла более 8 млн человек, в том числе 2,2 млн взрослых мужчин. Если в середине 2021 г. насчитывалось 12,9 млн мужчин 18–60 лет, то в 2025 г. стало 10,7 млн, или на 17% меньше. Свыше 1,5 млн мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 млн погибли или пропали без вести.

В октябре 2025 г. глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник сообщал, что население Украины ежегодно уменьшается примерно на 300 000 человек, не считая потерь, связанных с военными действиями. Он говорил, что в стране наблюдается острая нехватка рабочей силы, исчисляемая миллионами.

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