Путин вернулся в Москву после четырехдневной поездки на саммит ШОС и ВЭФ

4 сентября в Кремле сообщили о переговорах Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который посетит РФ с государственным визитом. Лидеры обсудят развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке, а по итогам встречи планируется подписать пакет двусторонних документов.‍