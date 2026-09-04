Путин вернулся в Москву после четырехдневной поездки на саммит ШОС и ВЭФ
Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после четырехдневной поездки, в ходе которой он посетил Киргизию и Дальний Восток. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что 31 августа и 1 сентября российский лидер находился в Бишкеке, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел ряд международных встреч на его полях. После завершения визита в Киргизию президент отправился в Приморский край. Путин провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Представитель Кремля также сообщил, что российский лидер 4 сентября проведет заседание российского оргкомитета «Победа» и встретится с постоянными членами Совета безопасности России. На заседании оргкомитета будут президент РАН Геннадий Красников, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернатор Приморской области Олег Кожемяко. Путин выступит на заседании со вступительным словом.
Также пройдет совещание с постоянным членами Совбеза, тему встречи Песков не раскрыл. Вечером 4 сентября у главы государства запланированы рабочие непубличные встречи. На 5 сентября у президента запланировано участие в мероприятиях по случаю Дня города Москвы.
4 сентября в Кремле сообщили о переговорах Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который посетит РФ с государственным визитом. Лидеры обсудят развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке, а по итогам встречи планируется подписать пакет двусторонних документов.