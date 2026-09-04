Еврокомиссия допустила снижение нормы запасов газа в ЕС до 75%

В конце августа The Guardian писал, что запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. Это является одним из самых низких значений для этого времени года за всю историю наблюдений. По оценке аналитика Грега Молнара, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.