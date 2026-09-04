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Еврокомиссия допустила снижение нормы запасов газа в ЕС до 75%

Ксения Наумчик
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

Еврокомиссия готова снизить требование по заполнению подземных хранилищ газа в Евросоюзе с 90% до 75% для стран, которые не успеют накопить необходимый объем к началу отопительного сезона. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия в этом году сообщила странам ЕС, что 80% к зимнему сезону будет достаточно», – сказала она (цитата по ТАСС). По словам Итконен, европейские правила предусматривают дополнительный механизм гибкости, позволяющий специальным решением ЕК снизить требуемый уровень еще на 5 п. п.

Такой механизм, как отметила представитель ЕК, позволит в случае необходимости довести минимальный ориентир до 75%. Поводом для обсуждения этого варианта стала вероятность того, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, не смогут заполнить свои хранилища даже до уровня 80%.

При этом Еврокомиссия пока не считает снижение нормы необходимым. Итконен уточнила, что на данный момент средний уровень заполнения подземных газохранилищ по Евросоюзу составляет 65%.

Отопительный сезон в ЕС, к которому страны должны обеспечить необходимые запасы газа, продлится с 1 октября по 30 апреля.

В конце августа The Guardian писал, что запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне за последние 13 лет. Ситуация вызвала панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. На последней неделе августа заполненность газовых хранилищ в странах ЕС составляла лишь 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. Это является одним из самых низких значений для этого времени года за всю историю наблюдений. По оценке аналитика Грега Молнара, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.

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В ЕС из-за жары и проблем с атомной энергетикой вырос расход газа: с конца июня потребление увеличилось на 34% в годовом выражении, сообщил руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. В июле закачка в ПХГ стала минимальной за шесть лет, запасы упали до 55%.

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