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Зеленский: дрон ударил по главному зданию СБУ в Киеве

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В главном здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, якобы российский беспилотник нанес удар по объекту на Владимирской улице, напротив Софийского собора.

Зеленский сообщил, что обсудил произошедшее с главой СБУ Александром Покладом. Украинский лидер утверждает, что беспилотник был целенаправленно нацелен на кабинет главы СБУ в здании ведомства.

Зеленский сказал, что на месте происшествия работают экстренные службы.

1 сентября президент Украины заявил, что воздушное пространство России «становится небезопасным» и будет «де-факто закрыто» для авиакомпаний с помощью беспилотников. Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что Россия найдет чем ответить в случае трагедий. Минтранс учитывает угрозы и готовится к ним, заявлял глава ведомства Андрей Никитин.‍

На заседании ВЭФа 3 сентября Путин сказал, что союзники Украины, которые предпочитают молчать о преступлениях Киева, являются их соучастниками. Кроме того, глава государства назвал угрозы Киева бить по гражданской авиации проявлением международного терроризма. Он отметил, что подобные заявления усложняют проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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