Нарышкин: страны ЕС участвуют в боевых действиях на Украине

1 сентября глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью исключила возможность выдачи Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме. По ее словам, ЕС понимает все нужды Киева и видит его потребности, но выделить деньги раньше не может. Также она подчеркнула, что ЕК сейчас сконцентрирована именно на этой задаче. Пинью отметила, что деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.