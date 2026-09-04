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Главная / Политика /

Нарышкин: страны ЕС участвуют в боевых действиях на Украине

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страны Евросоюза практически напрямую участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

По его словам, ЕС формирует враждебную по отношению к России политическую линию. «И в отношении нашего государства, и в отношении наших союзников и партнеров», – отметил глава СВР (цитата по ТАСС).

Он заявил, что страны Евросоюза оказывают Украине поддержку непосредственно в ходе конфликта. В частности, европейские государства поставляют Киеву вооружение и боеприпасы.

Кроме того, глава СВР указал на передачу Украине разведывательной информации.

1 сентября глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью исключила возможность выдачи Украине 90 млрд евро в ускоренном режиме. По ее словам, ЕС понимает все нужды Киева и видит его потребности, но выделить деньги раньше не может. Также она подчеркнула, что ЕК сейчас сконцентрирована именно на этой задаче. Пинью отметила, что деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.

26 августа глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕК работает над новой программой финансовой поддержки Украины, рассчитанной на период с 2028 г. Ее объем может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане ЕС на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.

В июле газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частичное использование кредитных средств от стран ЕС на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства.

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