Президент Сербии Вучич не пойдет на похороны генерала Младича
Президент Сербии Александр Вучич не будет присутствовать на похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, сообщило агентство Bloomberg.
Вучич заявил, что в день похорон будет встречаться в Белграде с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, поэтому не сможет присутствовать на церемонии.
О смерти Младича стало известно 27 августа. Генерал умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством. Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.