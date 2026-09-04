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Главная / Политика /

Президент Сербии Вучич не пойдет на похороны генерала Младича

Татьяна Мозолевская
Александр Казаков / ТАСС
Александр Казаков / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич не будет присутствовать на похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, сообщило агентство Bloomberg.

Вучич заявил, что в день похорон будет встречаться в Белграде с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, поэтому не сможет присутствовать на церемонии.

О смерти Младича стало известно 27 августа. Генерал умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал его смерть умышленным убийством. Младич отбывал пожизненное заключение за геноцид и другие преступления, совершенные во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.

Вучич сообщал, что Белград пытался добиться возвращения Ратко Младича в Сербию перед смертью. По его словам, Гаага не разрешила перевезти генерала в страну.

Похороны Младича пройдут 7 сентября в Белграде. Церемония памяти состоится 5 сентября в Доме вооруженных сил страны.

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