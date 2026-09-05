Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,783-0,96%USBN0,115+0,97%BISVP9,78-0,2%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,9+0,09%RGBITR774,92+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии боеприпасов на $5 млрд

Ася Султанова

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиационных боеприпасов JDAM-ER и сопутствующего оборудования на $5 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства.

В рамках контракта Эр-Рияд запросил поставку более 10 000 комплектов наведения и авиабомб, включая 5004 комплекта наведения KMU-572 JDAM, 5000 комплектов KMU-556 JDAM, а также 5004 бомбы BLU-111 (калибр 500 фунтов) и 5 000 бомб BLU-117 (калибр 2000 фунтов). Помимо основного вооружения, в пакет поставки войдут взрывательные системы FMU-139, детекторы целей DSU-38 и DSU-40, контейнеры, запасные части, а также инженерные и технические услуги поддержки.

В Вашингтоне отмечают, что предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики США за счет повышения безопасности крупного союзника вне НАТО, который является «силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива».

BLoomberg: Украину ожидает тяжелая зима из-за роста производства ракет в РФ

Политика / Международные отношения

Главным подрядчиком по сделке выступает американская корпорация Boeing. В госдепартаменте также заверили, что реализация продажи не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

В мае Соединенные Штаты одобрили продажу вооружений Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на $8,6 млрд. Причиной ускоренных поставок стало истощение арсеналов союзников. В марте госдепартамент одобрил отдельные продажи вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании на сумму $16,5 млрд. 

3 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены возобновить продажи оружия союзникам. 25 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет AIM. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте