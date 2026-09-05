Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии боеприпасов на $5 млрд

В рамках контракта Эр-Рияд запросил поставку более 10 000 комплектов наведения и авиабомб, включая 5004 комплекта наведения KMU-572 JDAM, 5000 комплектов KMU-556 JDAM, а также 5004 бомбы BLU-111 (калибр 500 фунтов) и 5 000 бомб BLU-117 (калибр 2000 фунтов). Помимо основного вооружения, в пакет поставки войдут взрывательные системы FMU-139, детекторы целей DSU-38 и DSU-40, контейнеры, запасные части, а также инженерные и технические услуги поддержки.