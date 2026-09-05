Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии боеприпасов на $5 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиационных боеприпасов JDAM-ER и сопутствующего оборудования на $5 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства.
В рамках контракта Эр-Рияд запросил поставку более 10 000 комплектов наведения и авиабомб, включая 5004 комплекта наведения KMU-572 JDAM, 5000 комплектов KMU-556 JDAM, а также 5004 бомбы BLU-111 (калибр 500 фунтов) и 5 000 бомб BLU-117 (калибр 2000 фунтов). Помимо основного вооружения, в пакет поставки войдут взрывательные системы FMU-139, детекторы целей DSU-38 и DSU-40, контейнеры, запасные части, а также инженерные и технические услуги поддержки.
В Вашингтоне отмечают, что предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики США за счет повышения безопасности крупного союзника вне НАТО, который является «силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива».
Главным подрядчиком по сделке выступает американская корпорация Boeing. В госдепартаменте также заверили, что реализация продажи не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.
В мае Соединенные Штаты одобрили продажу вооружений Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на $8,6 млрд. Причиной ускоренных поставок стало истощение арсеналов союзников. В марте госдепартамент одобрил отдельные продажи вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании на сумму $16,5 млрд.
3 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены возобновить продажи оружия союзникам. 25 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет AIM.