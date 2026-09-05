Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP91,51-0,17%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%RGBITR774,86+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков призвал не делать прогнозов до встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Инна Шульгина

Не нужно делать прогнозов насчет идей украинского урегулирования до встречи президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся. Не хотелось бы это все как-то анонсировать или обсуждать без конкретной субстанции», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября, сообщал Песков. В этот день американские представители прибыли в Москву, где в аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. После этого они отправятся в Киев. В связи с приездом спецпредставителей США президент РФ указал с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.

Читайте также:Путин дал указание не наносить удары по Киеву на время контактов с американцами
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь