Песков призвал не делать прогнозов до встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Не нужно делать прогнозов насчет идей украинского урегулирования до встречи президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Давайте дождемся. Не хотелось бы это все как-то анонсировать или обсуждать без конкретной субстанции», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября, сообщал Песков. В этот день американские представители прибыли в Москву, где в аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. После этого они отправятся в Киев. В связи с приездом спецпредставителей США президент РФ указал с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.