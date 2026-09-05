Песков призвал не делать прогнозов до встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября, сообщал Песков. В этот день американские представители прибыли в Москву, где в аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. После этого они отправятся в Киев. В связи с приездом спецпредставителей США президент РФ указал с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.