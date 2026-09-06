Захарова: пренебрежение Токио к истории не должно распространяться

5 сентября правительство Японии потребовало от российской стороны демонтировать памятник в Хабаровске, который был открыт 4 сентября. Об этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити написала в соцсети X. По ее словам, на монументе изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба. Хризантемовый герб широко признан как символ Японии и установка памятника, изображающего его разрушение, «абсолютно неприемлема», написала Такаити. По ее словам, вопрос затрагивает чувства японского народа. Правительство Японии и дальше будет настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу памятника. Похожее сообщение разместил и МИД Японии.