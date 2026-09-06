Захарова: пренебрежение Токио к истории не должно распространяться
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Токио демонтировать мемориал в честь победы СССР над милитаристской Японией, установленный в Хабаровске.
«Если Токио с пренебрежением относится к истории, этот недуг не должен распространяться», – заявила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
5 сентября правительство Японии потребовало от российской стороны демонтировать памятник в Хабаровске, который был открыт 4 сентября. Об этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити написала в соцсети X. По ее словам, на монументе изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба. Хризантемовый герб широко признан как символ Японии и установка памятника, изображающего его разрушение, «абсолютно неприемлема», написала Такаити. По ее словам, вопрос затрагивает чувства японского народа. Правительство Японии и дальше будет настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу памятника. Похожее сообщение разместил и МИД Японии.
13 августа Токио выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. В свою очередь Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.
Япония продолжает претендовать на четыре острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.