Jaguar Land Rover сократит 4000 рабочих мест из-за падения продаж и пошлин
Крупнейший автомобилестроитель Великобритании компания Jaguar Land Rover (JLR) планирует объявить о сокращении 4000 рабочих мест, пишет The Sunday Times. Ожидается, что руководство официально объявит о масштабной программе сокращений 7 сентября. По данным издания, компания борется с резким ростом издержек, падением объемов продаж и последствиями пошлин президента США Дональда Трампа. Увольнения будут распределены на два года.
Введение Трампом 10%-ной пошлины на импорт британских автомобилей нанесло ущерб JLR, для которой Северная Америка является крупнейшим рынком (29% продаж). Компания также пострадала от кибератаки в 2025 г., парализовавшей еt деятельность на несколько месяцев.
В JLR заявили, что для адаптации к меняющимся мировым рыночным условиям компания должна упростить организацию и повысить эффективность. Автопроизводитель нацелен на достижение экономии около 1,7 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет и снижение точки безубыточности. Компания уже сообщила сотрудникам, что открывает программу добровольного сокращения, предлагая им возможность покинуть бизнес.
2 апреля 2025 г. Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля был введен базовый тариф в 10% на все импортируемые товары, с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.