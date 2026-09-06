Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,783-0,96%BLNG7,58+0,93%ELMT0,102+0,69%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,97+0,15%RGBITR775,38+0,24%
Главная / Политика /

Jaguar Land Rover сократит 4000 рабочих мест из-за падения продаж и пошлин

Ася Султанова

Крупнейший автомобилестроитель Великобритании компания Jaguar Land Rover (JLR) планирует объявить о сокращении 4000 рабочих мест, пишет The Sunday Times. Ожидается, что руководство официально объявит о масштабной программе сокращений 7 сентября. По данным издания, компания борется с резким ростом издержек, падением объемов продаж и последствиями пошлин президента США Дональда Трампа. Увольнения будут распределены на два года.

Введение Трампом 10%-ной пошлины на импорт британских автомобилей нанесло ущерб JLR, для которой Северная Америка является крупнейшим рынком (29% продаж). Компания также пострадала от кибератаки в 2025 г., парализовавшей еt деятельность на несколько месяцев.

В JLR заявили, что для адаптации к меняющимся мировым рыночным условиям компания должна упростить организацию и повысить эффективность. Автопроизводитель нацелен на достижение экономии около 1,7 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет и снижение точки безубыточности. Компания уже сообщила сотрудникам, что открывает программу добровольного сокращения, предлагая им возможность покинуть бизнес.

2 апреля 2025 г. Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля был введен базовый тариф в 10% на все импортируемые товары, с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. 

5 апреля 2025 г. JLR объявил о временной приостановке поставок автомобилей в США сроком на один месяц. 15 августа агентсво Reuters писало, что китайская автомобильная промышленность демонстрирует рекордные темпы роста за рубежом.

Читайте также:Ежемесячный экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 1 млн единиц
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её