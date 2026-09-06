Jaguar Land Rover сократит 4000 рабочих мест из-за падения продаж и пошлин

В JLR заявили, что для адаптации к меняющимся мировым рыночным условиям компания должна упростить организацию и повысить эффективность. Автопроизводитель нацелен на достижение экономии около 1,7 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет и снижение точки безубыточности. Компания уже сообщила сотрудникам, что открывает программу добровольного сокращения, предлагая им возможность покинуть бизнес.