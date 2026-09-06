Путин примет делегацию из Вьетнама и посетит саммит БРИКС на следующей неделе

Неделя с 31 августа по 6 сентября у Путина выдалась насыщенной. Путин находился в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 31 августа он провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В тот же день он участвовал в мероприятиях саммита и церемонии открытия Всемирных игр кочевников.