Путин примет делегацию из Вьетнама и посетит саммит БРИКС на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства, примет делегацию из Вьетнама и отправится на саммит БРИКС. Об этом сообщило «РИА Новости».
Неделя с 31 августа по 6 сентября у Путина выдалась насыщенной. Путин находился в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 31 августа он провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В тот же день он участвовал в мероприятиях саммита и церемонии открытия Всемирных игр кочевников.
1 сентября Путин участвовал в заседании Совета глав государств ШОС.
3 сентября Путин выступил на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Наиболее заметные темы его выступления – развитие Дальнего Востока и отношения с азиатскими странами, ситуация с топливом и ударами по российским НПЗ, возможность новой мобилизации, а также перспективы урегулирования конфликта на Украине.
4 сентября Путин вернулся в Москву, а на следующий день поздравил москвичей с днем Города и наградил мэра столицы Сергея Собяниным званием Героя труда. Также 5 сентября Путин встретился со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.