Песков прокомментировал выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

3 сентября Пашинян заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС). 1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил премьер-министру позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Ереван не совмещать курс на евроинтеграцию с получением преференций в рамках ЕАЭС.