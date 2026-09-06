Песков прокомментировал выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна переводили на русский язык. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что в момент выступления Пашиняна он пытался понять, есть ли «ухо», чтобы услышать русский перевод. Он также признал, что был не совсем уверен, будет ли переводчик с армянского. Как уточнил Песков, перевод состоялся.
По словам Пескова, речь Пашиняна на армянском языке стала сигналом о суверенности Армении.
3 сентября Пашинян заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС). 1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил премьер-министру позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Ереван не совмещать курс на евроинтеграцию с получением преференций в рамках ЕАЭС.