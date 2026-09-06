Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,783-0,96%YAKG33,25-1,19%OKEY50,3+0,58%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%RGBITR775,42+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Свыше 420 000 российских туристов посетили Шанхай в январе – июле 2026 года

Татьяна Мозолевская

Свыше 420 000 российских туристов посетили Шанхай в январе – июле 2026 г., что на 134,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Sohu.

Россия заняла второе место среди источников въездного туризма города, пишет издание. Темпы роста российского турпотока оказались самыми высокими среди всех направлений въездного туризма в Шанхае.

Рост турпотока, по данным издания, свидетельствует о высокой узнаваемости продуктов культурного туризма Шанхая на российском рынке.

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о росте количества туристов в Москве, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. По его словам, туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива все чаще и больше встречаются в российских городах.

3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели сказал, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте