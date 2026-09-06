Свыше 420 000 российских туристов посетили Шанхай в январе – июле 2026 года
Свыше 420 000 российских туристов посетили Шанхай в январе – июле 2026 г., что на 134,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Sohu.
Россия заняла второе место среди источников въездного туризма города, пишет издание. Темпы роста российского турпотока оказались самыми высокими среди всех направлений въездного туризма в Шанхае.
Рост турпотока, по данным издания, свидетельствует о высокой узнаваемости продуктов культурного туризма Шанхая на российском рынке.
20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о росте количества туристов в Москве, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. По его словам, туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива все чаще и больше встречаются в российских городах.
3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели сказал, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отмечал, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.