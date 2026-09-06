Ахмата Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства Чечни – министра по физической культуре и спорту республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщает администрация главы и правительства Чечни.
В сообщении отмечается, что, несмотря на молодой возраст, Кадыров зарекомендовал себя как грамотный специалист и управленец, а за короткое время продемонстрировал отличные результаты работы в министерстве по физической культуре и спорту.
Ахмат Кадыров – старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова. В августе ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале отметил вклад Кадырова в развитие спорта и работу на региональном уровне. Звание Героя Чеченской Республики есть и у другого сына Рамзана Кадырова – Адама. Он занимает пост секретаря Совета безопасности Чечни. 31 мая Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».