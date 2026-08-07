Ахмат Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики

Поздравляя Кадырова с наградой, Даудов отметил его вклад в развитие спорта и работу на региональном уровне. По его словам, при участии министра спорта в Чечне ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых спортсменов и созданию условий для подготовки новых поколений атлетов.