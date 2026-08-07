Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Общество /

Ахмат Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики

Ведомости

Сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заместителю председателя правительства региона и министру по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

Поздравляя Кадырова с наградой, Даудов отметил его вклад в развитие спорта и работу на региональном уровне. По его словам, при участии министра спорта в Чечне ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых спортсменов и созданию условий для подготовки новых поколений атлетов.

Председатель правительства Чечни также отметил реализацию проектов, связанных с популяризацией здорового образа жизни и укреплением спортивного потенциала региона.

4 июля секретарю Совета безопасности Чечни, помощнику главы ЧР Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Медаль Кадыров-младший получил на торжественном собрании во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, посвященном 90-летию Госавтоинспекции.

В июне Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чеченской Республики. 31 мая ему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».

7 апреля Рамзана Кадырова наградили медалью «За вклад в развитие науки» решением президиума Академии наук республики. Награду вручил президент региональной Академии наук Джамбулат Умаров в ходе встречи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте