Ахмат Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики
Сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заместителю председателя правительства региона и министру по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
Поздравляя Кадырова с наградой, Даудов отметил его вклад в развитие спорта и работу на региональном уровне. По его словам, при участии министра спорта в Чечне ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых спортсменов и созданию условий для подготовки новых поколений атлетов.
Председатель правительства Чечни также отметил реализацию проектов, связанных с популяризацией здорового образа жизни и укреплением спортивного потенциала региона.
4 июля секретарю Совета безопасности Чечни, помощнику главы ЧР Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Медаль Кадыров-младший получил на торжественном собрании во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, посвященном 90-летию Госавтоинспекции.
7 апреля Рамзана Кадырова наградили медалью «За вклад в развитие науки» решением президиума Академии наук республики. Награду вручил президент региональной Академии наук Джамбулат Умаров в ходе встречи.