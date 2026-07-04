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Адаму Кадырову вручили медаль от Госавтоинспекции

Ведомости

Секретарю Совета безопасности Чечни, помощнику главы ЧР Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Медаль Кадыров-младший получил на торжественном собрании во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, посвященном 90-летию Госавтоинспекции.

«Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награжден и помощник Главы ЧР, Секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров», – сообщил Кадыров-старший.

Высшую награду ЧР – орден Ахмата-Хаджи Кадырова – получили Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов.

В июне Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чеченской Республики. 31 мая ему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».

Кадыров – сын главы Чечни. Он родился в 2007 г. С 2023 г. – начальник отдела безопасности главы региона, а с апреля 2025 г. – секретарь Совета безопасности Чечни. Имеет звание младшего лейтенанта МВД.

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