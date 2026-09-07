МИД РФ: ракетные комплексы США в Норвегии станут предметом особого внимания

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ 3 сентября сообщил о стремлении Запада не урегулировать конфликт на Украине, а заморозить его для сохранения угрозы для России. Он также говорил, что Запад пытается подорвать объективный процесс формирования многополярного мира. Создаются новые блоковые структуры, обсуждается создание организации Индо-Тихоокеанского договора. НАТО пытается закрепить свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угроз из Тайваньского пролива и Юго-Восточной Азии.