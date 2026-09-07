МИД РФ: ракетные комплексы США в Норвегии станут предметом особого внимания
Места дислокации американских ракетных комплексов, развернутых в Норвегии, станут предметом особого внимания российских сил стратегического сдерживания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия планирует боевое применение соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта.
В российском МИДе отметили, что размещенные в Норвегии американские системы способны применять ракеты «Томагавк». По оценке Москвы, их расположение позволяет охватывать значительный сектор европейской части России.
Захарова подчеркнула, что в этот сектор входит и Москва. Она заявила, что такие ракетные средства могут быть задействованы странами НАТО в агрессивных действиях против России для решения задач стратегического порядка.
4 сентября глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия может предотвратить любую агрессию с любой стороны. Он напомнил, что совсем недавно НАТО проводило учения, целью которых было смоделировать операцию по блокировке Калининградской области.
Нарышкин также сказал о заинтересованности НАТО в продолжении конфликта на Украине, поскольку таким образом оно может сдерживать потенциал России. По его словам, Североатлантический альянс решил ослабить Россию таким методом, проведя анализ готовности РФ и Запада к вооруженному столкновению.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ 3 сентября сообщил о стремлении Запада не урегулировать конфликт на Украине, а заморозить его для сохранения угрозы для России. Он также говорил, что Запад пытается подорвать объективный процесс формирования многополярного мира. Создаются новые блоковые структуры, обсуждается создание организации Индо-Тихоокеанского договора. НАТО пытается закрепить свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угроз из Тайваньского пролива и Юго-Восточной Азии.