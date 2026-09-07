Казахстан заявил о готовности принять переговоры РФ и Украины
Казахстан готов оперативно организовать переговоры России и Украины на своей территории, если от сторон поступит соответствующий запрос. Об этом сообщили «РИА Новости» в МИДе республики.
«Республика Казахстан последовательно выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта и ранее неоднократно заявляла о готовности предоставить необходимые условия и площадку для проведения переговоров, если соответствующее желание будет выражено сторонами», – говорится в сообщении ведомства. В случае поступления запроса он будет рассмотрен оперативно и с учетом всех необходимых организационно-технических требований, отметили в МИДе.
Казахстан неоднократно предлагал свои посреднические услуги. 24 сентября 2025 г. президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова предоставить площадку и необходимые условия для переговоров России и Украины при желании сторон. При этом он подчеркивал, что Казахстан не выступает в роли посредника, но готов предложить «добрые услуги» как место для встреч на всех уровнях. В ноябре 2025 г. Токаев в интервью The New York Times вновь подтвердил готовность принять потенциальные переговоры на своей территории.
25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине.