Политолог Миршаймер усомнился, что посланники США добьются результата по Украине

6 сентября американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung отметила, что поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и росте проблем Зеленского.