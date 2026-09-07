Политолог Миршаймер усомнился, что посланники США добьются результата по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вряд ли смогут добиться результата в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналисту «Ведомостей» заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер, находящийся с рабочим визитом в Москве и выступающий на платформе НИУ ВШЭ.
По словам эксперта, у американских переговорщиков есть значительное влияние в Белом доме. Кроме того, они близки к президенту США Дональду Трампу, который доверяет каждому из них.
«Могут ли они достигнуть какого-нибудь значительного результата – другой вопрос. Не думаю, что у них получится», – подчеркнул Миршаймер.
Миршаймер находится в Москве вместе с другими американскими экспертами Эндрю Наполитано, Аластером Круком и Ларри Джонсоном.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
6 сентября американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung отметила, что поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и росте проблем Зеленского.