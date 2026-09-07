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Мадьяр объявил о начале разработки новой конституции в Венгрии

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Правительство Венгрии начало работу над проектом конституции, которая должна отвечать интересам всего общества и не использоваться какой-либо политической силой для укрепления собственной власти. Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил на открытии осенней сессии парламента.

«Вместе со всеми людьми и для всех людей мы напишем конституцию, которая никогда больше не будет использована какой-либо одной политической силой для укрепления собственной власти», – сказал Мадьяр (цитата по ТАСС).

По его словам, работа над документом должна создать гарантии того, чтобы в Венгрии «больше никогда не возникла система, способная противопоставить государство всему народу».

В июле президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности. 1 июня агентство Bloomberg писало, что Мадьяр хочет изменить конституцию Венгрии, чтобы добиться отстранения Шуйока. Издание подчеркивало, что правящая партия «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон страны.

11 августа новым президентом Венгрии стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака. Решение приняли депутаты парламента Венгрии. Бака вступил в должность 19 августа.

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