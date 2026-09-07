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Главная / Политика /

Рябков: ситуация вокруг Ирана остается самым острым вопросом для БРИКС

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Иранский конфликт остается самым острым вопросом в политическом плане для БРИКС, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«По Ирану ситуация осложняется тем, что внутри БРИКС, в составе БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении того, что предпринимается Тегераном и предпринималось за последнее время», – сказал он.

Рябков отметил, что острым вопросом для стран-участниц БРИКС является ситуация в Персидском заливе в целом. Дипломат добавил, что БРИКС сейчас занимается подготовкой документа по урегулированию конфликта, однако от прогнозов Рябков воздержался.   

1 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке на саммите ШОС заявил, что Россия солидарна с иранцами, отстаивающими свои интересы. «Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом», – сказал он.

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