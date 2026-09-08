Лавров оставил на совести Парижа заявления о контактах по Украине после выборов

5 сентября спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они в Киеве провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора американские представители заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. По словам Уиткоффа, к делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами». Спецпосланник президента США отметил, что «был достигнут существенный прогресс, включая согласование графика дополнительных трехсторонних переговоров».