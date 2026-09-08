Россия запросила у Турции сведения о массовом отравлении российских туристов
Роспотребнадзор направил официальный запрос Минздрав Турции с требованием предоставить сведения о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, аналогичный запрос был отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). По данным Роспотребнадзора, в турецком отеле Nova Life Hotel в районе Конаклы российские отдыхающие пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Запросы были направлены в целях предоставления официальных сведений по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
Ведомство посоветовала туристам быть внимательными и соблюдать профилактические меры. Также оно призвало обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения симптомов отравления.
20 июля Роспотребнадзор направлял запрос в АТОР и турецкий Минздрав в связи с массовым отравлением российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье.
12 июля в турецком курортном городе Кушадасы 30 постояльцев пятизвездочного отеля в районе Караова обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления.