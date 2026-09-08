Россия запросила у Турции сведения о массовом отравлении российских туристов

Кроме того, аналогичный запрос был отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). По данным Роспотребнадзора, в турецком отеле Nova Life Hotel в районе Конаклы российские отдыхающие пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Запросы были направлены в целях предоставления официальных сведений по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.