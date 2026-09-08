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Главная / Политика /

Кремль ответил на требования демонтировать памятник победе над Японией

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России помнят японском милитаризме в годы Второй мировой войны и о победе СССР над Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, трудно сказать, о чем помнят в Токио, а о чем уже забыли. В связи с этим, сказал Песков, Москва вряд ли может принимать во внимания требования Токио демонтировать памятник Победе над милитаристской Японией в Хабаровске.

«Мы, например, с изумлением отмечаем, что, когда проходят траурные мероприятия, мемориальные, по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает Соединенные Штаты Америки – единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие. Японцы этого тоже не помнят», – рассказал представитель Кремля.

4 сентября на самой высокой точке Хабаровска открыли мемориал, посвященный победе СССР над Японией и окончанию Второй мировой войны. На памятнике советский солдат бьет прикладом по пограничному столбику с хризантемой, символу императорской Японии.

На следующий день японский премьер-министр Санаэ Такаити написала в соцсети X, что правительство Японии требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его. По словам политика, хризантемовый герб широко признан как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема.

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