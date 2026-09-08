Конгрессвумен Луна заявила о важности диалога с Россией для достижения мира

8 сентября президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран обменялись мнениями касательно поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Было отмечено, что работа по этому направлению будет продолжена.