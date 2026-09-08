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Конгрессвумен Луна заявила о важности диалога с Россией для достижения мира

Анна Суслова
MICHAEL REYNOLDS \ TASS
MICHAEL REYNOLDS \ TASS

Открытый диалог с РФ имеет ключевое значение в переговорах об урегулировании украинского кризиса, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети Х.

«Открытый диалог с Россией имеет решающее значение для достижения мира», – говорится в сообщении.

8 сентября президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран обменялись мнениями касательно поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Было отмечено, что работа по этому направлению будет продолжена.

Трамп также заявил о желании скорейшего урегулирования украинского кризиса. По его словам, это способствует полному восстановлению российско-американских отношений.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам экспорта зерна.

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