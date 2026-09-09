CNN: Россия ослабляет оборонительный рубеж ВСУ в ДНР
Оптимизм Украины на восточном фронте снижается на фоне постепенного разрушения Россией цепочки городов, формировавших оборонительный рубеж ВСУ в ДНР. Об этом пишет CNN.
В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта.
Как пишет CNN, почти все мосты в Краматорске разрушены, а массированные удары стали повседневной реальностью.
5 сентября подразделения «Южной» группировки установили контроль в населенном пункте Куртовка ДНР. Днем ранее в ДНР армия России взяла под контроль села Никаноровка и Грузское. Грузское после наступления заняли подразделения группировки «Центр», Никаноровку – подразделения «Южной» группировки войск.
3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. «Южная» группировка заняла село Ижевка в ДНР.