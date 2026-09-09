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CNN: Россия ослабляет оборонительный рубеж ВСУ в ДНР

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Оптимизм Украины на восточном фронте снижается на фоне постепенного разрушения Россией цепочки городов, формировавших оборонительный рубеж ВСУ в ДНР. Об этом пишет CNN.

В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта.

Как пишет CNN, почти все мосты в Краматорске разрушены, а массированные удары стали повседневной реальностью.

5 сентября подразделения «Южной» группировки установили контроль в населенном пункте Куртовка ДНР. Днем ранее в ДНР армия России взяла под контроль села Никаноровка и Грузское. Грузское после наступления заняли подразделения группировки «Центр», Никаноровку – подразделения «Южной» группировки войск.

3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. «Южная» группировка заняла село Ижевка в ДНР. 

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