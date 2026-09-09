CNN: Россия ослабляет оборонительный рубеж ВСУ в ДНР

В статье отмечается, что линию обороны составляли Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По оценке телеканала, полный прорыв этого рубежа может создать условия для более быстрого продвижения российских сил вглубь Украины. При этом украинские подразделения все чаще оказываются в оборонительной позиции на различных участках восточного фронта.