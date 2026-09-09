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Hraparak: в армии Армении изменили воинское приветствие на стандарт НАТО

Татьяна Мозолевская
Александр Патрин / ТАСС
Александр Патрин / ТАСС

В армии Армении изменили порядок воинского приветствия по стандарту НАТО. Теперь военнослужащим необходимо снимать головной убор и прикладывать руку к голове, сообщил Hraparak со ссылкой на источник.

Ранее военнослужащие отдавали воинское приветствие, поднося руку к головному убору. Источник издания утверждает, что новый порядок не нравится военнослужащим.

Hraparak связывает изменения с переходом армянской армии на стандарты НАТО. Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что в бригаде миротворческих сил минобороны республики прошел процесс самооценки первого уровня в рамках Концепции оперативных возможностей по стандартам НАТО.

В июне в Армении прошли военные учения с участием национальной гвардии Канзаса, а также ВС США, Франции и Греции. Их целью было улучшение взаимодействия подразделений в международных миротворческих миссиях.

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС). «Принятие этого закона – это был верный шаг. И текущий процесс я оцениваю положительно», – сказал он.

1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. «Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет», – резюмировал российский лидер.

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