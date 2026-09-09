Hraparak: в армии Армении изменили воинское приветствие на стандарт НАТО

1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил Пашиняну позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. «Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет», – резюмировал российский лидер.