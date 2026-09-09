Гергиев вручил президенту Вьетнама премию мира Толстого
Генсекретарь Центрального комитета Коммунистической партии и президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира имени Л.Н. Толстого за 2026 г. Главе государства ее вручил председатель жюри премии дирижер Валерий Гергиев.
Вьетнамский лидер прибыл с государственным визитом в Москву в рамках международного турне 7 сентября. В ходе своего визита он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны.
По итогам встречи Путин сообщил, что РФ собирается в скором времени ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также подчеркнул популярность Вьетнама у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.
Кроме того, после переговоров Путин и То Лам по видеосвязи поучаствовали в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Лаборатория создана на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.