Гергиев вручил президенту Вьетнама премию мира Толстого

По итогам встречи Путин сообщил, что РФ собирается в скором времени ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также подчеркнул популярность Вьетнама у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.