За день системы ПВО сбили 97 БПЛА над Россией
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 97 украинских беспилотников над девятью регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями. Воздушные цели были также уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
За минувшую ночь силы ПВО сбили 448 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.