За день системы ПВО сбили 97 БПЛА над Россией

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб один человек, еще шесть человек пострадали. При ночной беспилотной атаке на Донецк в Петровском районе погиб 49-летний мужчина. Жительница Воронежской области погибла при падении беспилотника на частный дом в Борисоглебске.