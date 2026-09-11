Песков: никому не удастся сорвать встречу Путина и Трампа
Никому не удастся сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если стороны договорятся о ее проведении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«У Трампа свое видение, у него свои отношения с Путиным, и вряд ли кто-то на это сможет повлиять», – сказал он.
Песков также заявил, что Россия рассчитывает продолжить диалог по украинскому урегулированию в обозримой перспективе. Он отметил, что результативность этого диалога «предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже».
5 сентября Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер, они провели переговоры с Путиным. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». На следующий день они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На встречах обсуждались варианты урегулирования конфликта.
8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике. Трамп заинтересован, чтобы это произошло в его президентство. Путин поддержал этот настрой в контексте построения конструктивного партнерства двух великих держав.
9 сентября Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в ближайшее время. Он рассказал, что у них с российским лидером состоялся отличный разговор.