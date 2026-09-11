Песков: никому не удастся сорвать встречу Путина и Трампа

8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике. Трамп заинтересован, чтобы это произошло в его президентство. Путин поддержал этот настрой в контексте построения конструктивного партнерства двух великих держав.