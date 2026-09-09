Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным в ближайшее время

Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным в ближайшее времяПрезидент США заявил, что Москва хочет заключить сделку по урегулированию украинского конфликта
Новая двусторонняя встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в скором времени. Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами.
Президент США также рассказал, что провел «отличный разговор» с Путиным. «У нас состоялся отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить сделку. Если [президент Украины Владимир] Зеленский захочет заключить сделку, это будет очень хорошо», – сказал Трамп (цитата по Clash Report).
Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по ряду других, продолжится.
9 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсудили вопрос мирного урегулирования на Украине.
По словам Ушакова, для скорейшего завершения военных действий США, прежде всего, могли бы прекратить оказывать любую помощь Киеву. При этом помощник российского лидера отметил, что при Трампе военная помощь Киеву заметно снизилась. Речь также шла о возможном возобновлении контактов с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате.