Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным в ближайшее время

Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по ряду других, продолжится.