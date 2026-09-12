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Песков: Путин довел позицию Москвы по размещению европейских войск на Украине

Антон Потоков

Президент РФ Владимир Путин довел миру позицию по вопросу размещения европейских войск на Украине, а не установил «красные линии». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Путин объявил, что ввод европейских контингентов на Украину будет означать войну с Россией.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», – сказал он (цитата по «Вести»).

Российская сторона заявляла, что размещение европейских войск на Украине категорически неприемлемо для РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что размещение войск западных стран будет представлять угрозу безопасности России.

Европейские страны обсуждали размещение войск на Украине для обеспечения безопасности на континенте. 8 сентября Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что Россия не собирается нападать на Европу.

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