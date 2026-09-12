Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной без паузы в спецоперации

12 сентября украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, вопрос участия Путина в саммите в США пока даже не обсуждался. В начале сентября Москву и Киев посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер. 8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего завершения конфликта, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике.