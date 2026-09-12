Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной без паузы в спецоперации
Россия готова к переговорам с Киевом, но прекращать спецоперацию на время их проведения не намерена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам на полях саммита БРИКС.
«Если [Владимир Зеленский] хочет встречаться, пусть приезжает [в Москву]. Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете [переговоров]», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
12 сентября украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, вопрос участия Путина в саммите в США пока даже не обсуждался. В начале сентября Москву и Киев посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер. 8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего завершения конфликта, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 25 января 2025 г. на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду президент Украины сообщил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока главой государства остается Путин, была остановка сепаратизма на Украине.